Nach Film "Endphase": Fritz-Sedlazeck-Platz soll umbenannt werden

Mitte Jänner wurde Hans Hochstögers Film „Endphase“ zum ersten Mal in den niederösterreichischen Kinos ausgestrahlt. Seither sorgt er für Gesprächsstoff in der Region: Lange wurde schließlich über das Massaker von Hofamt Priel geschwiegen. Davon angetrieben, das dunkle Kapitel zu beleuchten, widmete sich der 39-jährige Hochstöger aus Persenbeug-Gottsdorf sechs Jahre der Recherche.

Das Massaker von Hofamt Priel ist das einzige Kriegsverbrechen dieser Größenordnung, das bis heute ungeklärt ist, zu einem Prozess kam es nie. Auch von staatlicher Seite wurden die Ermittlungen 1963 eingestellt. Am 2. Mai 1945, sechs Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurden in Hofamt Priel 228 jüdische Kinder, Frauen und Männer aus Ungarn von den Nationalsozialisten hingerichtet. Die Opfer waren Zwangsarbeiter, die in den Baracken der Donaukraftwerksbaustelle Ybbs/Persenbeug untergebracht waren.

Ich habe auch Dokumente gesehen, die Hochstögers Recherchen bestätigen.“ Lisbeth kern SPÖ-Ortschefin Petzenkirchens

.Schülerprojekt in Planung. Er selbst habe in der Schule nichts über das Massaker von Hofamt Priel gehört. „Das erste Mal wurde ich Ende der 1980er-Jahre darüber informiert“, sagt Hofamt Priels ÖVP-Bürgermeister Friedrich Buchberger. 1993, nach langer Debatte, wurde in Hofamt Priel ein Gedenkstein aufgestellt. Er will puncto Erinnerungskultur den Fokus in Form eines Schülerprojekts auf die Jugend legen. „Es gab auch schon erste Gespräche dazu“, berichtet er.

Erinnern in Persenbeug-Gottsdorf. In Persenbeug-Gottsdorf, Nachbargemeinde Hofamt Priels und Heimat des Filmemachers Hochstöger, will man ebenfalls ein sichtbares Zeichen setzen. In welcher Form – etwa eines Denkmals – wird sich diese Woche entscheiden, wie SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb erläutert: „Es gab vor eineinhalb Monaten schon ein Gespräch mit Herrn Hochstöger und Christian Rabl vom Zeithistorischen Zentrum Melk. Diese Woche behandeln wir die Thematik im Gemeinderat.“ Auch Listen-Obfrau Christa Kranzl kündigte an, einen Antrag für ein Denkmal bei der Sitzung einzubringen.

Neuer Name für den Fritz-Sedlazeck-Platz in Petzenkirchen. Im Film zu sehen ist auch die SPÖ-Ortschefin Petzenkirchens, Lisbeth Kern. Hochstöger befragte sie – in einem Interview vor sechs Jahren – zu Fritz Sedlazeck, ehemaliger Gemeindearzt und Ehrenbürger. Und, gemäß Hochstögers Recherchen: Mitglied der NSDAP und der SS. „Ich war selbst noch ein Kind, als Fritz Sedlazeck gelebt hat, habe zuvor nie etwas von seiner Vergangenheit gehört“, sagt Kern gegenüber der NÖN. „Aber ich habe auch Dokumente gesehen, die Hochstögers Recherchen bestätigen.“ Deshalb werde sie in der nächsten Gemeinderatssitzung Ende Februar einen Antrag zur Namensänderung des Fritz-Sedlazeck-Platzes einbringen. „Ich habe hier eine ganz klare Meinung dazu“, betont Kern. Auch der Petzenkirchner Günther Sidl, Europa-Abgeordneter und SPÖ-Bezirksvorsitzender, habe den Film gesehen – und dabei auch „zum ersten Mal“ von der SS-Vergangenheit des ehemaligen Gemeindearztes gehört. „Ich bin – österreichweit – dafür, dass die jeweilige Situation historisch stichhaltig geprüft werden muss. Wenn massiv belastendens Material aus der NS-Zeit vorliegt, dann bin ich für eine Umbenennung des Platzes oder der Straße – ganz egal, wo das in Österreich der Fall ist.“

Das sagt der Filmemacher. Über die vielen Medienberichte und Rückmeldungen der Zuseher ist die Freude bei Filmemacher Hochstöger naturgemäß groß. „Ich bekomme viele Nachrichten und Anrufe. Die Rückmeldungen sind auch zum allergrößten Teil positiv.“ Damit hat sich seine „größte Angst im Vorfeld“ nicht bewahrheitet: dass der Film wenig Reaktionen beim Publikum hervorruft. „Der Film löst Diskussionen aus. Es berührt mich, wie viele Menschen sich ihn bisher schon angesehen haben“, betont er. Die Pläne in den Gemeinden bewertet er positiv: „Das Massaker betrifft Hofamt Priel und Persenbeug-Gottsdorf, die Überlebenden und Angehörigen verbinden es auch vor allem mit Persenbeug-Gottsdorf. Es ist begrüßenswert, wenn beide Gemeinden von sich aus Verantwortung zeigen.“ Verantwortung will man jetzt auch in Petzenkirchen übernehmen. „Es ist gut, wenn das aufgearbeitet wird“, kommentiert Hochstöger die geplante Umbenennung des Fritz-Sedlazeck-Platzes.

