Während einigen in ihren Häusern, großen und kleinen Wohnungen mit und ohne Garten oder Balkon vielleicht schon die Decke auf den Kopf zu fallen drohte, zeigt sich Mario Neuwirth auch nach wochenlanger coronabedingter Selbstisolation unverändert entspannt. Und dass, obwohl er seit einem Jahr in einem Container wohnt. Und der misst nur 27 Quadratmeter.

„Ich hab mich hier halt schon eingegrooved“, schmunzelt der Wahl-Petzenkirchner mit Wurzeln aus dem Bezirk Zwettl. „Obwohl ich schon sagen muss, dass ich den Garten bei diesem schönen Wetter in letzter Zeit sehr genossen habe“, betont er.

privat privat

Zuvor lebte er in einer 130 Quadratmeter-Wohnung – und „über seinen Verhältnissen“, wie er sagt. Also wollte er etwas ändern und entschied sich, seinen Lebensstil radikal zu minimalisieren. Eine Entscheidung, die der Coronavirus vielen Menschen abnahm. Von einen Tag auf den anderen war „Social Distancing“ das Gebot der Stunde, man solle sich plötzlich auf die eigenen vier Wände beschränken. Und plötzlich prasselten in Neuwirths E-Mail-Postfach laufend Anfragen herein.

„Ich habe sehr viele Nachrichten mit Fragen zu meinem reduzierten Lebensstil bekommen. Wie miste ich meinen Kleiderschrank nachhaltig aus, wie stelle ich Putzmittel selber her und solche Themen“, berichtet der Petzenkirchner. Fragen, die er sich schließlich selbst vor über einem Jahr stellte. Wer auf kleinem Fuß lebt, hat schließlich auch einen kleinen Kleiderschrank: In seinen passen 25 Kleidungsstücke und ein einziges paar Schuhe.

Neuwirth feilt an einem Podcast zur Thematik

Das große Interesse an einem nachhaltigen Lebensstil sieht Neuwirth als Chance: „So herausfordernd die Coronakrise ist, kann sie in dieser Hinsicht auch eine gute Veränderung sein. Wenn man sich auf das Wesentliche reduziert.“ Er möchte bis Juni einen Podcast zu diesen Themen einrichten. „Ich habe schließlich viel recherchiert und würde gern eine Plattform für jene schaffen, die sich dafür interessieren und begeistern können“, ist Neuwirth voller Tatendrang.