Alle feierten den „50er“ von Pius Nemes

Zuletzt feierte Pfarrer Pater Pius Nemes seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass überraschten Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat von Mauer bei Melk ihren Pfarrer in der Vorwoche mit einem Geburtstagsfest. Am Ende der Heiligen Messe, die von der Singgemeinschaft „CHORiosum“ unter der Leitung von Erna Mayrhofer und von Musikern der Musikkapelle Mauer musikalisch gestaltet wurde, gratulierten Dunkelsteinerwalds Bürgermeister Franz Penz und Vizebürgermeister Josef Berger, der Obmann der Musikkapelle Mauer, Erich Stockinger, und der Kommandant der örtlichen Feuerwehr, Gerald Hochstöger, dem Jubilar herzlich. Im Anschluss an die Messe fand ein Pfarrkaffee mit Bieranstich statt.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.