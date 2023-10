Ein Ort der Bildung in Texingtal

Anlässlich des Pfarrfestes in der Vorwoche, das früher der Bartholomäuskirtag in Texingtal war, organisierte die Pfarrbücherei eine Ausstellung zum Thema „Kirche und Brauchtum“. Die Diözese St. Pölten stellte die Schautafeln zu den Festen der Kirche bereit. Ergänzt wurde die Präsentation mit diversen Gegenständen der Pfarre und Privatpersonen. So konnte man zum Beispiel die alte Kirchenfahne mit dem heiligen Bartholomäus bewundern.

Besonderes Interesse bei den Besuchern erregte die Fotoausstellung über kirchliches Brauchtum in den drei Pfarren Texing, St. Gotthard und Plankenstein. Die Fotos stammten aus der Topothek Texing, die von der Pfarrbücherei betrieben und von der Gemeinde zum Großteil finanziert wird. Den Besuchern wurden auch die Möglichkeiten der Bildersuche in der Topothek und die Arbeit der Topothekare vorgestellt. In der Topothek Texing, die es seit einem Jahr gibt, befinden sich bereits über 2.000 Bilder.

So erwies sich wieder einmal die Bibliothek als Ort der Begegnung und Bildung und brachte den Besuchern Brauchtum als wichtiges Instrument der Identitätsstiftung näher.