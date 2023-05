Sanierung nach sechs Jahrzehnten

Herbert Neidhart erwähnt in seinem Buch „Aus der Geschichte Pöggstalls“ die Errichtung des Pfarrheimes im Jahre 1962 mit folgenden Worten: „Weil für neue Formen der Seelsorge außerhalb von Kirchen auch noch andere Seelsorgeräume benötigt wurden, entschloss sich der Pfarrkirchenrat, über dem Pfarrhofkeller und dem daran angebauten Schuppen ein Pfarrheim zu errichten.“ Viele freiwillige Helfer waren am Werk und am 28. Oktober 1962 wurde das neue Heim gesegnet. Die Kosten für die nun erfolgten Modernisierungsarbeiten wurden mit 55.000 Euro veranschlagt, schlussendlich wurden daraus 85.000 Euro. Dieser Betrag wurde durch Eigenleistungen, Spenden von Vereinen und Institutionen, durch eine Haussammlung und Darlehen aufgebracht.



Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.