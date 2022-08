Pfarren im südlichen Waldviertel bleiben selbstständig

Werbung

Nun ist es endlich soweit: Nach umfangreichen Vorarbeiten starten die sieben Pfarren in eine neue Zukunft. Mit 1. September bilden die Pfarren Pöggstall, Neukirchen, Münichreith, Laimbach, Weiten, Raxendorf und Heiligenblut zusammen einen Pfarrverband.

„Die einzelnen Pfarren im Pfarrverband Südliches Waldviertel (Anm.: so wird der Pfarrverband offiziell genannt) werden nicht etwa aufgelöst, vielmehr wird unter Wahrung der rechtlichen Selbstständigkeit eine zunehmende Zusammenarbeit im Bereich der Seelsorge angestrebt“, erklärt im Namen des Seelsorgeteams Moderator Oliver Becker aus Pöggstall.

Moderator Becker und zahlreiche Mitarbeiter

Zum Moderator des Pfarrverbandes wurde Oliver Becker (Pöggstall und Neukirchen), bisher Moderator der Pfarren Pöggstall, Neukirchen und Münichreith, ernannt.

Ihm stehen mehrere hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Seelsorge zur Seite: Pfarrvikar Norbert Kokott (Laimbach), Pfarrvikar Igor Korytak (Weiten, Raxendorf und Heiligenblut), Kaplan Mario Kietzer (Münichreith) und Pastoralassistentin Isabella Schuster. Auch Diakon Rupert Kremser wird, entsprechend seiner zeitlichen Möglichkeiten, ehrenamtlich mitwirken.

„Es gilt generell, dass das gesamte Seelsorgeteam für den gesamten Pfarrverband zuständig ist“, wird dazu im ersten Pfarrblatt des Pfarrverbandes festgestellt. Den Bereich der Verwaltung teilen sich die beiden Pfarrsekretärinnen Petra Langegger (Weiten) und Christine Scherz (Pöggstall) auf.

Die Zuordnung der Priester zu den jeweiligen Pfarren soll nur eine einfachere erste Kontaktaufnahme für den Bereich Kindergarten, Schule, Erstkommunion, Versehgang und Begräbnis ermöglichen. Dies ist wichtig zu bedenken, da die Stellenplanung der Diözese St. Pölten nur zwei Priester für den Pfarrverband vorsieht.

Der Eröffnungsgottesdienst findet am Samstag, 8. Oktober um 15 Uhr in der Kirche St. Anna im Felde in Pöggstall statt.

