70 neue Bäume für Mank

VDV-Obmann Johannes Mühlbachler sorgte für die gute Organisation. Das Wetter spiele in letzter Minute auch noch mit, und so ging die Pflanzaktion erfolgreich über die Bühne. Am Freitag waren 4 Gruppen mit über 22 Personen im Einsatz: VDV, Landjugend, Freiwillige, Gemeindevertreter und ein Bauhofmitarbeiter arbeiteten den Großteil des Programmes ab. In der Loosdorferstraße wurden 10 Linden gepflanzt, 13 Ahornbäume zieren jetzt die Ortseinfahrt von Großaigen kommend. Mit 14 Kastanienbäumen wurde die Alleestraße bis zur Ortstafel bepflanzt. Entlang des Gehweges zur Ortschaft Strannersdorf verschönern 15 Zierbirnen die Ortseinfahrt. Am Samstag wurden die Restarbeiten von 12 Helferinne und Helfern absolviert. Weitere Bäume wurden beim Grüngürtel Schinderweg und punktuell im Ortsgebiet gepflanzt.

Die Bäume sehen nicht nur toll aus, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. „100 neue Klimaschutz-Bäume bis 2025 haben wir uns zum Ziel gesetzt – jetzt wir haben schon 140 gesetzt und nächstes Jahr kommen noch weitere dazu“ freuen sich Bürgermeister Martin Leonhardsberger und Umwelt-Stadtrat Herbert Permoser. „Ein großes Lob und Dankeschön an alle Helferinnen du Helfer für ihren wichtigen Beitrag.“

Die Art und Anzahl der Bäume wurde im Vorfeld von BGM Martin Leonhardsberger mit VDV Obmann Johannes Mühlbachler und Grünraumberaterin Erika Osinger abgestimmt. Die Pflanzen wurden nach Gemeinderatsbeschluss bei der Baumschule Wieseneder in Texingtal um 21.600€ angekauft und werden auch im Zuge der Stadterneuerung gefördert. Eine große Platane mit über 6 Metern Höhe für den Begegnungspark stellte die Baumschule kostenlos zur Verfügung. Auch der Kostnix-Laden übernahm 3 Bäume. Die Gemeindearbeiter sorgten für das Ausgraben der Pflanzlöcher, sodass die Helferinnen und Helfer gut mit der Arbeit vorankamen. Auch für die Verpflegung war gut gesorgt, am Freitag fand der Abschluss bei der Zimmerei Weichslbaum mit Leberkäse statt, am Samstag gab das Abschlussessen im GH Riedl-Schöner.