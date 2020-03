Davon betroffen sind die Stiftsbesichtigung, aber auch die Sonderausstellung in der Säulenhalle sowie der Stiftspark und der Stiftsshop. Ebenso bis 3. April geschlossen bleibt das Stiftsrestaurant. Im Stiftsgymnasium wird in der Oberstufe ab 16. März und in der Unterstufe ab 18. März kein Unterricht stattfinden.

Ebenso ausgesetzt werden die Sonntagsgottesdienste in der Stiftskirche sowie in allen Kirchen des Pfarrverbandes. „Mit diesen Entscheidungen halten wir uns an den Erlass der Bundesregierung und auch an die Vorgaben der österreichischen Bischofskonferenz“, erklärt Abt Georg Wilfinger.