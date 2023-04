ÖVP-Nein zu Überarbeitung

Die Melker Grünen brachten in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag zur Überarbeitung der Bebauungsvorschriften für den Schutzzonen-Bereich der Melker Innenstadt ein. Die Dringlichkeit liege laut Grünen darin, dass mehrere Anrainerinnen und Anrainer im Bereich der Schutzzonen den Wunsch geäußert haben, Photovoltaikanlagen zu errichten. „In diesem Zusammenhang ist es bekannterweise auch bereits zu Unstimmigkeiten zwischen einer bauwerbenden Partei und Vertretern der Stadtgemeinde mit breiter medialer Berichterstattung gekommen“, erklärt Gemeinderat Gabriel Kammerer (Grüne). Er sieht aber auch aufgrund der vorherrschenden Klimakrise und der Notwendigkeit zum Ausbau aus erneuerbaren Energien eine Dringlichkeit. Zwar solle die Wahrung der traditionellen Baukultur und des Ortsbildes erhalten bleiben − die Stadtverantwortlichen sollen sich allerdings „Best-Practice-Beispiele“ wie etwa in Augsburg, Passau oder Schongau ansehen. Kammerer ersuchte den Gemeinderat um eine „Erarbeitung einer bestmöglichen Lösung zur Wahrung des Ortsbildes in Kooperation mit dem Denkmalschutz“ und Unterstützung der Bürger bei der Wahl der technischen Anlagen.

Neben den Grünen stimmten auch SPÖ und FPÖ der Dringlichkeit des Antrags zu, die Mehrheitspartei der ÖVP lehnte den Antrag ab, wodurch dieser im Gemeinderat nicht behandelt werden konnte.

Vorwurf von Populismus und Anlassgesetzgebung

Kritik für den Antrag ernteten dabei die Grünen und Kammerer. So warf ihm die ÖVP nicht nur Populismus, sondern auch „Anlassgesetzgebung“ vor. Und dass die Grünen bei der aktuell gültigen Verordnung aus dem Jahr 2021 mitgestimmt haben. „Das stimmt zwar, allerdings hat sich seither die Klimakrise noch drastischer zugespitzt und zweitens haben sich auch die technischen Möglichkeiten, etwa mit Solarziegel, geändert, womit eine Integrierung ins Stadtbild sehr wohl möglich ist“, argumentiert Kammerer gegenüber der NÖN.

Zustimmung für den Antrag der Grünen gibt es von der SPÖ. „Unsere Welt hat sich nachhaltig verändert. Verordnungen sollen sich den Lebensumständen der Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Die ÖVP sieht die Dringlichkeit dahinter nicht. Aus diesem Grund haben wir auch den Antrag der Grünen unterstützt“, erklärt SPÖ-Stadträtin Sabine Jansky.

