Beim Abbau eines alten Speicherofens im September 2019 in einer Produktionshalle der Firma Carlo Loysch GmbH in Pielach zerbrach dieser und setzte Asbest frei. Die Produktionshalle wurde damals behördlich geschlossen, mittlerweile ist sie gereinigt worden.

Nun ist der Fall vor Gericht, vier angeklagte Personen und drei Unternehmen werden angeklagt. Sie sollen die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes, aber auch Arbeitnehmerschutzbestimmungen missachtet haben. Einen Mitarbeiter einer der angeklagten Firmen schickte sein Vorgesetzter, den asbesthaltigen Bauschutt abholen. Das stimmt, sagt der Vorgesetzte, allerdings stehe es „seinen Leute frei, zu solchen Aufträgen zu gehen“ und sie hätten dafür Schutzausrüstung. Der Richter wendet ein, dass die Firma keine Berechtigung habe, mit Asbest umzugehen.

Firmen-Vorgesetzte geloben Besserung

Der Vorgesetzte will in solchen Fällen zukünftig anders vorgehen, so auch die Baumeisterfirma, unter dessen Aufsicht der Abbau des Ofens passierte. „Es tut mir furchtbar leid, dass das passiert ist und ich übernehme selbstverständlich die Verantwortung“, betont Loysch-Geschäftsführerin Susanne Riess. „Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler“, sagt der Richter. Die Angeklagten und die Verbände erhalten Diversion, sie müssen Geldbußen zwischen 750 und 1.600 Euro zahlen.