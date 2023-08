Pöchlarner Kindergärten werden über Sommer fit für Zweijährige

Im September soll das Kindergarten-Alter flächendeckend in Niederösterreich auf zwei Jahre herabgesetzt werden. Bei einem Pilotversuch werden diesen Herbst schon einige Gemeinden jüngere Kinder betreuen. Dazu zählen auch die zwei Kindergärten „Miteinander“ und „Sonnenschein“ in Pöchlarn sowie der Kindergarten im Texingtal. Über den Sommer hinweg rüstet man sich nun für den Start im September: „Wir haben jetzt alles soweit adaptiert, wie es vorgeschrieben wird. Baulich mussten wir nichts ändern, räumlich gab es Adaptierungen vorzunehmen“, erklärt FPÖ-Stadtrat Gerhard Albrecht. Insbesondere die Möblierung wurde dem jüngeren Alter entsprechend angepasst. So sind nun niedrigere Tische, Sessel und sanitäre Einrichtung Teil der Ausstattung. „Wir haben aber Glück, dass unsere Kindergärten noch nicht so alt sind. Im Kindergarten „Sonnenschein“ mussten wir mehr Geld in die Hand nehmen“, verweist er auch auf die finanziellen Herausforderungen.

Für die Betreuung von Zweijährigen ist auch weiteres Personal notwendig. Dieses habe man in Pöchlarn bereits aufgenommen. Im Jänner 2024 werde man erneut Betreuerinnen und Betreuer einstellen. Die Erfahrungen der Pilotgemeinden sollen bei der flächendeckenden Umstellung kommendes Jahr helfen. Damit ist auch ein dauerhafter Austausch zwischen den Pädagoginnen und Pädagogen untereinander verbunden. Sie arbeiten auch über den Sommer hinweg auf Hochtouren: „Wir haben den Bescheid, dass wir eine Pilotgemeinde werden, erst im Mai bekommen. Das war eine sehr knappe G’schicht“, weiß Albrecht. Lobende Worte richtet er daher an die Pädagoginnen und Pädagogen: „Vor ihnen muss man den Hut ziehen“, sagt er.