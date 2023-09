Her mit den Äpfeln: Erste Ernte bei Solarfläche

Die Kombination von Landwirtschaft und Stromerzeugung erweist sich in Pöchlarn mehr als zukunftsfit. Die erste Apfelernte unter den Agri-PV-Anlagen auf dem Gelände des Öko-Solar-Biotop Pöchlarn bestätigt die hohen Erwartungen an das Kombi-Konzept im Einklang mit der Natur.

Die RWA Solar Solutions hat mit dem Öko-Solar-Biotop Pöchlarn ein einzigartiges Pilotprojekt in Österreich realisiert, das sowohl Photovoltaik und Biodiversitätsflächen kombiniert, als auch eine Testfläche für Agrar-Photovoltaik beinhaltet.

Bewirtschaftet wird die Agrar-Photovoltaik-Fläche von Frutura, Produzent und Österreichs größtem Vermarkter von Obst und Gemüse. Auf einer definierten Referenzfläche direkt unter der Photovoltaik-Anlage wird seit 2022 der Anbau von Apfelbäumen getestet. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der BOKU (Boden- und Kulturuniversität) und der Fachschule Francisco Josephinum Wieselburg.

Erste Ernte erfüllt die Erwartungen

Christoph Metzker, Vorstandsdirektor der RWA erklärt: „Der Weg in die landwirtschaftliche Zukunft geht über die Agrar-Photovoltaik. Neben der ressourceneffizienten Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen helfen die Paneele dabei, Ernten vor extremen Wetterereignissen zu schützen.“

Die nun durchgeführte erste Ernte erfüllte die Erwartungen – Friedrich Häupl, strategischer Leiter Einkauf bei Frutura gibt einen genaueren Einblick in die bisherigen Erkenntnisse der Ernte: „Die Apfelkulturen haben sich in Verbindung mit den Solarmodulen hervorragend entwickelt. Die Zusatzfunktion 'Sonnenschutz' war auch in diesem Jahr ein Garant für ein gutes Wachstum und eine gute Fruchtqualität, wie wir heute sehen.“