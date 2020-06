Nun kommt es für die über 70 Wachauer Hotellerie-Betriebe in den Bezirken Melk und Krems doch ganz anders als gedacht.

Vor zwei Wochen hieß es noch, dass sich Mitarbeiter mit Kundenkontakt – freiwillig – regelmäßig auf den Coronavirus testen lassen können. Ursprünglich war geplant, dass die Abstriche aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum vor Ort in den Betrieben genommen werden.

„Als Zeitersparnis, schließlich sprechen wir hier von Arbeitszeit“, wie Mario Pulker, Chef des Tourismusverbands Wachau-Nibelungengau-Kremstal, Ende Mai betonte. Kurzerhand wurde aber umdisponiert – was dem Großteil der Wachauer Touristiker überhaupt nicht schmeckte. Alle Mitarbeiter der über 70 Tourismusbetriebe in der Wachau hätten für die „Coronaabsicherung“ zur Melker Rotkreuz-Stelle fahren müssen. Zur Verdeutlichung: 40 Minuten nimmt etwa die Strecke Krems – Melk in Anspruch. Die Melker „Drive-in“-Teststation steht diese Woche aber ohnehin still. Wieder eine Planänderung.

„Ja, das wird immer lustiger mit diesem Projekt“, sind Pulkers Nerven allem Anschein nach schon etwas strapaziert. „Das Problem ist, dass die Projektleitung bei einer außenstehenden Unternehmensberatungsfirma liegt.“ Vieles sei zum heutigen Standpunkt „noch nicht ausgegoren“, daher der ständige Richtungswechsel punkto Testungen.

„Fakt ist, dass es den Dienstgebern nicht möglich ist, ihre sowieso schon wenigen Mitarbeiter aufgrund von Kurzarbeit, etc. zu entbehren. Wir hatten einen Fall, da kamen welche nicht zur Testung, da einfach in den Betrieben so viel zu tun war“, erläutert der Wirtesprecher gegenüber der NÖN. Auch die drei weiteren Teststandorte Dürnstein, Krems und Spitz wurden von den Touristikern kaum genutzt. Daher gibt es jetzt das Pilotprojekt zum Pilotprojekt: Die Rotkreuz-Mitarbeiter fahren – wie anfangs angedacht – zu den Betrieben und nehmen die Proben.

Entscheidung soll nächste Woche fallen

„Aber nur diese Woche“, wie Dominik Gruber vom Roten Kreuz Melk berichtet. Danach soll entschieden werden, wo in Zukunft getestet wird – in den Betrieben oder bei den Rotkreuz-Stellen. Die Ansteckungsgefahr sei in Letzteren übrigens nicht höher als in den Hotels: Die Testpersonen bleiben im Auto und lassen für den Abstrich das Fenster herunter.

Auch wenn die Entscheidung erst nächste Woche fällt – für Pulker steht jetzt schon fest: „Wenn man nicht in den Betrieben testet, wird das Pilotprojekt nicht funktionieren.“