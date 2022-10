Pöchlarn 15-Jährige Moped-Lenkerin bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: NOEN, Bilderbox

E ine 15-jährige Moped-Lenkerin ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Pöchlarn (Bezirk Melk) beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden, berichtete die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 1.00 Uhr früh an einer Kreuzung. Die 15-Jährige krachte mit ihrem Moped gegen den Kotflügel des Autos und stürzte. Der verletzte Teenager wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.