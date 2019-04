Passiert man jetzt die Plesserstraße, ist nur schwer zu erahnen, welches Chaos des Öfteren in der Straße herrscht. Wie leer gefegt präsentiert sich der Straßenzug momentan, der aufgrund von Baustellen und Dauerparkern immer wieder für Anrainer-Frust sorgt. Der Grund für das ungewohnte Bild ohne Fahrzeuge: Rund 30 Organstrafmandate, die vor zwei Wochen bei den geparkten Autos auf ihre Fahrer warteten.

Die Situation spitzte sich so zu, dass sich mehrere Pöchlarner bei VP-Bürgermeister Franz Heisler meldeten. „Die Plesser-straße war derart zugeparkt, dass nicht einmal eine Fahrbahn frei war“, gibt der Stadtchef an. Also wurde die Polizei eingeschaltet – und diese strafte die vielen Falschparker ab.

„Die Fahrzeuge standen kreuz und quer“, bestätigt Pöchlarns Polizeikommandant Gerhard Hartl gegenüber der NÖN. Teilweise auch im Bereich des Halte- und Parkverbots.

„Durchfahren war schlichtweg unmöglich“

„Die gesetzlich vorgeschriebene Restfahrbahnbreite von 5,20 Meter war nicht mehr gegeben, ein Durchfahren schlichtweg unmöglich“, informiert der Polizist. Wie Hartl berichtet, waren von der „Strafzettel-Lawine“ nicht nur Anrainer, sondern auch einige Berufsschüler betroffen. Die Plesserstraße ist eine beliebte Ausweichmöglichkeit der Jugendlichen, wenn der für sie vorgesehene Parkplatz voll ist.

Den mittlerweile akuten Platzmangel in diesem Stadtteil hat Stadtchef Heisler schon länger auf dem Radar. Erste Gespräche mit einem Verkehrsplaner fanden statt, ein Konzept wurde erstellt. Konkret ins Auge gefasst wird dabei die Mündung der Plesserstraße auf Höhe des Spar-Markts Prauchner in die Manker Straße. Mit einem rechtwinkeligen Straßenverlauf will man dem entgegenwirken. Derzeit steckt das Verkehrskonzept aber noch in den Kinderschuhen. „Da bedarf es noch vielen Schritten. Wir stehen erst am Anfang der Planungen“, rechnet Heisler mit einer Realisierung des Projekts frühestens 2020.