Am Montag-Nachmittag musste die FF Pöchlarn zu einer Lkw-Bergung ins Stadtgebiet ausrücken. In der Mankerstraße war ein Betonmisch-Lkw in der Eisenbahnunterführung steckengeblieben. Das Fahrzeug hatte sich regelrecht zwischen Unterführung und Fahrbahn verkeilt. Da anfangs unklar war, ob die Eisenbahnbrücke beim Aufprall in Mitleidenschaft gezogen worden war, stellte die ÖBB den Bahnverkehr auf der Westbahnstecke vorübergehend ein. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es infolge des Bergeeinsatzes auch auf einer der Hauptverkehrsadern im Pöchlarner Straßennetz.

Da es sich um kein alltägliches Szenario handelte, war das ganze Improvisationstalent der Pöchlarner Kameraden gefordert. Als Mittel zum Erfolg erwies sich schließlich: Wasser. Und zwar wurden 10.000 Liter in den Aufbau des Lkw gepumpt. Unter der Last der Wassermassen und mithilfe einer Reduktion der Luft in den Reifen konnte der Lastkraftwagen soweit gesenkt werden, dass er mithilfe der Seilwinde aus der Unterführung gezogen und anschließend selbstständig zu einem nahe gelegenen Parkplatz fahren konnte.