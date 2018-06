Startschuss für die Stadterneuerung: Vergangene Woche fand die erste Arbeitskreissitzung zum Thema „Kultur und Geschichte in Bewegung“ statt. Dabei sammelten die zahlreichen Besucher erste Ideen für Pöchlarn. Und eine, die schon des Öfteren aufpoppte, wurde erneut angesprochen: eine Veranstaltungshalle.

„Das war schon mehrmals ein Thema“, berichtet VP-Stadtchef Franz Heisler, „aber das bedarf genauer Planung.“ Das Volkshaus und auch das Innenstadtzentrum waren schon im Gespräch, zur Eventhalle Pöchlarns zu werden. „Mal schauen, was möglich ist. Wir sind erst in der Ideenfindung“, betont Heisler. Dabei half übrigens eine sehr bekannte Pöchlarnerin. Schauspielerin Uschi Strauss gab ihre Expertise. „Von ihrer Arbeit bei Wachau in Echtzeit weiß sie, wie man Events auf den unterschiedlichsten Orten organisiert“, meint der Stadtchef.