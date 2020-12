Der Heißhunger auf „Johny’s“-Burger und weitere Kreationen aus der Küche des Pöchlarner Kult-Lokals sowie die Hilfsbereitschaft war groß: Am vergangenen Sonntag stellten sich die „Johny‘s“-Mitarbeiter rund um Chef Johann „Johny“ Daxböck für den guten Zweck an den Herd. Von 15 bis 19 Uhr konnten hungrige Gäste im Rahmen der „Christmas-Charity“ Speisen zum Abholen bestellen. Wie viel sie dafür bezahlen, entschieden die Kunden selbst.

Laut Daxböck zeigten sich die Burger-Fans großzügig: „Es war unfassbar. Innerhalb von 35 Minuten waren alle Timeslots ausgebucht und kein einziger Gast hat nichts in die Box geschmissen. Wir haben über 500 Speisen zubereitet und verpackt, exakt 4.348 Euro sind dabei insgesamt reingekommen“, strahlt der Pöchlarner Wirt. Als „persönliches Weihnachtsgeschenk“ rundet Daxböck die Summe auf 5.000 Euro auf, das Geld kommt dem Betreuungszentrum Schauboden in Purgstall (Bezirk Scheibbs) zugute. „Dass unsere ‚Christmas-Charity‘ so ein Erfolg war, ist großartig“, strahlt Daxböck. Am Dienstag überreichte er den Spendenscheck und Geschenksackerl für die Kinder. Im aktuellen Lockdown rief das „Johny‘s“-Team übrigens nicht nur die karitative Aktion ins Leben, sondern investierte auch in Umbauarbeiten. Falls die Gastrobetriebe am 18. Jänner – wie es aktuell kolportiert wird – wieder öffnen dürfen, können die Gäste im neuen Loungebereich Platz nehmen.

Lounge-Umbau um rund 120.000 Euro

35 Sitzplätze wurden im Eingangsbereich in „chilliger Atmosphäre“, wie Daxböck beschreibt, errichtet. „Zudem wird es auch neue Drinks auf unserer Getränkekarte geben. Die Leute werden es sich in unserer neuen Lounge gemütlich machen können“, freut sich der Chef. In den Umbau investierte er rund 120.000 Euro.