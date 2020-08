Eine Frau am Bau ist ein nicht alltägliches Bild. In der Orndinger Firma HOGE Bau von Baumeister Gernot Hofegger gibt es aber schon seit einiger Zeit eine Frau im Betrieb: Corinna Strubl. Sie hat mit der Arbeit am Bau, zumeist als einzige Frau, kein Problem: „Ich komme mit allen sehr gut aus, es war nur ganz am Anfang ein bisschen komisch“, lacht sie.

Auch Geschäftsführer Gernot Hofegger sieht „keine Probleme im Umgang“ und hält fest, dass alle mit ihr super auskommen. Durch einen glücklichen Zufall hatte der Baumeister einen freien Lehrplatz und konnte sie einstellen. „Außerdem hat sie auch schon einmal ein Praktikum bei uns gemacht“, erklärt Hofegger. Doch wie ist Strubl, die davor ursprünglich eine Lehre als Zahnarztassistentin gemacht hat, eigentlich auf die Idee gekommen, am Bau zu arbeiten? „Unsere Nachbarn hatten eine Baustelle und das hat mir gefallen“, erklärt sie. Recht lang hat sie dann auch nicht gezögert. „Vor allem die Schnuppertage haben mich dann überzeugt. Da war die Arbeit auch schwer, aber jetzt passt es“, führt Strubl weiter aus.

In der Baubranche ist eine Frau natürlich ungewöhnlich: „Wir haben uns schon bei der Wirtschafts- und Arbeiterkammer informiert, dann war uns aber klar, dass wir keinen Unterschied machen, wenn sich eine Frau bewirbt“, beschreibt Hofegger die Bewerbung.