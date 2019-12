Diebe hatten es auf Pralinen abgesehen .

Beamte der Polizeiinspektion Pöchlarn bemerkten in den späten Abendstunden ein Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz eines Geschäftes in Pöchlarn. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt und verließ den Parkplatz in Richtung Autobahnauffahrt, als sie das Polizeifahrzeug sahen. Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten es. Sie fanden im Fahrzeug eine große Menge an Süßigkeiten, vorwiegend Pralinen.