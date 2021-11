Fall um erschossenen Dalmatiner: Neuer Prozess

Ein Spaziergang im November 2020 sorgte für Aufsehen: Ein Justizwachebediensteter aus Pöchlarn führte an jenem Tag seinen Labrador Gassi – und legal seine private Faustfeuerwaffe mit sich. Zwei Frauen und ein Dalmatiner waren ebenso in der Nibelungenstadt unterwegs. Fakt ist, dass der Pöchlarner den Dalmatiner erschoss – wie es dazu kam, wird nun vor Gericht geklärt: Der Vorfall landete im Vorjahr bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten, einen Monat später wurde das Verfahren gegen den Schützen eingestellt. Der Schuss sei laut dem Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten als „gerechtfertigte Handlung in der Situation“ einzustufen. Diese Woche findet die Verhandlung rund um den getöteten Dalmatiner am Landesgericht St. Pölten satt, der Fall wurde auf Bemühen von Rechtsanwalt Wolfgang Gappmayer neu aufgerollt.

Verfahren eingestellt Toter Dalmatiner in Pöchlarn: Schuss war gerechtfertigt