Um 8 Uhr Früh am Freitag, 18. Dezember, machte sich Paul Kainz auf den Weg in den Wald. Für den 19-jährigen Pöchlarner nichts Ungewöhnliches, er ist landwirtschaftlicher Facharbeiter. „Ich bin fast den ganzen Winter mit Waldarbeiten beschäftigt“, erzählt Kainz. Doch an diesem Tag sollte der 19-Jährige in dem Waldstück in Pöchlarn noch eine sehr ungewöhnliche Entdeckung machen.

Gegen Mittag wollte er eigentlich schon nach Hause fahren, doch dann entschloss er sich, noch ein Stück weiter in den Wald nahe der Autobahn zu gehen. Etwa 50 Meter vom nächstgelegenen Weg entfernt zückte Kainz das Werkzeug – die Hollerstauden dort hatten für seinen Geschmack einen Schnitt nötig. „Als ich angefangen hatte zu schneiden, sah ich Knochenteile“, berichtet der Pöchlarner. Der 19-Jährige sah genauer hin, dachte, es wären Überreste eines Tieres. „Plötzlich lag da ein Schädel!“

Kainz: „Bin froh, dass es keine Leiche war“

Beim Anblick des Schädelknochens habe Kainz nach wenigen Sekunden die Situation realisiert – und richtig reagiert. „Ich hab‘ natürlich nichts angegriffen und die Polizei gerufen“, lässt er den makaberen Fund Revue passieren. Die Exekutive habe ihm angeordnet, das Grundstück zu verlassen. „Das habe ich auch gemacht. Es war schon ein Schock, dass es sich bei den Knochen nicht um ein Tier, sondern um einen Menschen handelte. Man rechnet mit so etwas ja nicht, stellt sich so etwas nicht vor“, sagt er.

In den ersten Tagen nach dem Fund haben Kainz die Skelettteile „schon sehr beschäftigt“, wie der Pöchlarner gegenüber der NÖN erläutert. „Vor allem die Frage, warum die Knochen dort sind, wollte mich nicht loslassen. Ganz freiwillig liegen sie dort im Wald vielleicht ja nicht. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und ich bin froh, dass es keine Leiche war“, resümiert er.

Seither beschäftigt der Pöchlarner Knochenfund die Polizei. Nachdem Kainz die Exekutive über die Skelettfragmente informiert hatte, wurde nach weiteren Knochenstücken gesucht. Auch der Hubschrauber kreiste mehrmals über der Nibelungenstadt: Neben Diensthunden war auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ im Einsatz.

Auf NÖN-Anfrage berichtet ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich (LPD NÖ) am Montag, dass weitere Knochen auf dem Waldstück aufgetaucht sind: „Diese sind aber klein und geben wenig Aufschluss. Die Ermittlungen laufen weiter.“ Vermisstenfälle in der Region seien der Polizei nicht bekannt.