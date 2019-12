Als einzige Vertreterin der Grünen hatte es Alexandra Weldschek in der zurückliegenden Legislaturperiode nicht immer leicht im Sitzungssaal von Pöchlarn. „Ich habe auch schon überlegt, aufzuhören. Es ist oft schwer, zeitlich alles unter einen Hut zu bringen“, berichtet Weldschek, „doch eigentlich macht mir die Gemeindearbeit zu großen Spaß.“

Die Gemeinderätin holte sich für die Jänner-Wahl Verstärkung: Mit neuen Gesichtern auf der Liste gehen die Grünen auf Stimmenfang. Nach Weldschek, welche auf Listenplatz eins steht, reiht sich Polit-Einsteigerin Doris Hochenauer (24) aus Ornding ein. Den dritten Platz belegt Klemens Weldschek (21), ebenso ein Newcomer aus Ornding. „Ich glaube, wir haben gute Chancen auf einen Mandatszuwachs“, blickt die Gemeinderätin optimistisch in Richtung Wahlsonntag.

Wahlziel: Mehrheit der ÖVP brechen

Weldschek hofft – wie alle Oppositionsparteien in Pöchlarn –, dass mit Jänner die VP-Mehrheit in der Stadt ein Ende findet. „Es braucht mehr Transparenz. Wir haben so viel im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzungen, das gehört unbedingt geändert“, erinnert sie an den jüngsten Auszug der Oppositionsparteien aus genau diesem Grund.

Verbesserungspotenzial ortet Weldschek an vielen Ecken Pöchlarns: Die Leerstände zu reduzieren und den Verkehr aus der Innenstadt zu verbannen sind für sie wichtige Themen.