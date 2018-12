Herrenlose Katzen stellten die Bewohner rund um eine Wohnhausanlage in der Jubiläumsstraße vor eine Herausforderung: Eine Pöchlarnerin fütterte die Streuner regelmäßig vor dem Wohnblock, für ihre Nachbarn ging diese Tierliebe zu weit. Die Wildkatzen hinterließen Kot in den Gärten der Anrainer, manche verschafften sich auch Zutritt in die Wohnungen. Die Situation spitzte sich so zu, dass die Nachbarn per Unterschriftenliste die Verlegung des Futterplatzes forderten.

Für die Streuner-Katzen gibt es allerdings ein Happy End: Gemeinsam mit der Tierärztin Andrea Mergl und dem Land NÖ sorgte die Gemeinde dafür, dass die Tiere gefangen und kastriert wurden. „Einige sind wieder in Pöchlarn ausgesetzt worden, andere leben jetzt als Freigänger auf einem Bauernhof“, berichtet Maria Schmoll vom Pöchlarner Gemeindeamt.