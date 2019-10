Undichte Fenster, immer wiederkehrende Schimmelflecken oder ungesicherte Zählerkästen: Glaubt man den Berichten einiger Pöchlarner, die in Gemeindewohnungen der Stadt wohnen, sind diese wohl alles andere als ein gemütliches Zuhause. „Zuletzt mussten wir vier Monate einen Sessel zur Balkontür stellen, da sich diese nicht mehr schließen ließ“, erzählt eine Bewohnerin.

Besonders im in die Jahre gekommenen Zählerkasten in einem Wohnhaus sah die FPÖ Gefahr in Verzug. Also brachten sie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung zwei Dringlichkeitsanträge ein – einen für die, eigentlich schon lange beauftragte, Sanierung des Stromzählerkastens sowie einen für die Sanierung der Gemeindewohnungen. Prinzipiell sieht auch VP-Bürgermeister Franz Heisler Handlungsbedarf in diesen Punkten – allerdings keine Dringlichkeit. Mit der VP-Mehrheit wurden die Anträge abgeschmettert.

"Mittlerweile wurde das Problem schon behoben"

Punkto Stromzählerkasten handle es sich laut Heisler nämlich um ein Missverständnis bei der Hausverwaltung. „Mittlerweile wurde das Problem schon behoben, das wurde mir zugesichert“, berichtet der Stadtchef. Dass sich die Stadt nicht um die Gemeindewohnungen kümmere, lässt Heisler so nicht gelten: „Wir sind sehr bemüht um die Gemeindewohnungen. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel schon fünf saniert.“

Damit sei auch der Kostenrahmen für dieses Jahr erschöpft. Eine konkrete Summe, wie viel Geld die Stadt in die Sanierung steckt, nannte der Bürgermeister nicht. Für FP-Fraktionschef Gerald Albrecht jedenfalls zu wenig: „Anstelle der Erweiterung der Begegnungszone hätte man diese Unsummen besser in die Gemeindewohnungen gesteckt.“