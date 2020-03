Dass der Vater nicht wie sonst am Nachmittag abhob, um mit seinem Sohn zu telefonieren, bereitete einem Loosdorfer Sorgen. Er bat einen Bekannten, kurz in der Wohnung des 73-Jährigen in Pöchlarn vorbeizuschauen. Dort machte er allerdings eine traurige Entdeckung. Der Pensionist war zu Hause verstorben. Nach der Untersuchung zufolge soll der 73-Jährige den Folgen eines Herzinfarkts erlegen sein.