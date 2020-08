Auch während Corona Live-Musik genießen können – diesen Traum haben sich Susanne und Christian Falk wahr gemacht. Und zwar mit dem Verein „Echt Kultur“.

„Es ist erstaunlich, was dabei herausgekommen ist“, zieht Susanne Falk Bilanz. Insgesamt 79 Künstler traten in der Pöchlarner Halle ihrer Firma „Wiewerk“ auf. Dabei wurden sie gefilmt, die 17 Live-Konzerte landeten anschließend in der Mediathek. „Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und die Rückmeldungen der ‚Konzertbesucher‘ waren total motivierend“, berichtet Falk. Das Erfolgsrezept sieht sie in der Qualität der Aufnahmen. „Hinnudeln ist nichts. Qualität braucht Zeit“, argumentiert sie. Und die haben sich die Falks für die Drehs auch genommen. „Pro Konzert kann man gute sechs Stunden rechnen“, berichtet sie. So lange hat etwa auch der letzte Auftritt, jener von Ramona Rotstich gedauert. Doch wie geht es jetzt mit dem Verein weiter, wenn alles im Kasten ist?

„Es gibt viele Ideen, wir sind gerade dabei, den Vorstand zu bilden“, erzählt sie. Neue Gesichter seien dabei willkommen, „um an neuen Projekten für die Live-Kulturszene zu arbeiten“.

Was hingegen schon fix auf der To-do-Liste steht: an der Reichweite von „Echt Kultur“ arbeiten. „Bei unserer Crowdfundingkampagne ist nicht so viel zusammengekommen. Wir haben unsere Zeit und Energie verstärkt in die Aufnahmen gelegt. Da gibt es Potenzial!“ Übrigens kann man „Echt Kultur“ weiterhin finanziell unterstützen: Mehr Infos und alle Konzerte kostenlos unter echtlive.at