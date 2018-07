Wenn Badbetreiber Niko Hasic pünktlich um zehn Uhr das Pöchlarner Stadtbad aufsperrt, warten Christa Hofbauer, Ilse Mold und Erika Rath meistens schon vor dem blau gestrichenen Eingang. „Wir sind mittlerweile eine große Familie“, schmunzelt Mold, „unsere Stammrunde zählt etwa 20 Personen, die sich täglich im Bad treffen.“

Jeder von ihnen hat einen eigenen Lieblingsplatz – auf der Liegewiese, unter den Bäumen, etwas abgelegener in Richtung Beachvolleyballplatz. „Seitdem es das Bad gibt, bin ich hier Gast“, erzählt die Pöchlarnerin Christa Hofbauer. Dass das Stadtbad immer wieder als „desolat“ bezeichnet wird, stößt ihr und den anderen Stammgästen sauer auf. „Ja, die Anlage ist in die Jahre gekommen. Das Stadtbad ist alt, aber desolat ist es bestimmt nicht!“, schüttelt Hofbauer den Kopf.

Das 33 Meter lange Schwimmbecken ist für viele Besucher das Highlight des Pöchlarner Stadtbades. | Schweiger

Als 2016 Schließungsgerüchte die Runde machten, sammelte sie als Mitglied der Bürgerinitiave für den Bad-Erhalt Unterschriften. Letztes Jahr kämpften Badbetreiber und Gemeinde gegen Wasserverlust – das Kinderbecken hatte ein Leck. Obwohl das Problem noch in derselben Saison behoben wurde, bleibt ein negativer Beigeschmack.

Dass das Stadtbad aufgrund seiner in die Jahre gekommenen Technik als „desolat“ abgestempelt wird, ärgert naturgemäß auch den Badbetreiber. Besonders auch, seitdem der Gemeinderat den Beschluss zugunsten eines Neubaus am selben Standort fasste. „Das Bad wird jetzt immer nur auf den Zustand der Technik unter der Erde reduziert. Dass die Wasserqualität hervorragend bei Überprüfungen abschneidet und die Becken und Wiesen gepflegt sind, hört und liest man nie“, ärgert sich Hasic. Mehrmals am Tag streift er auf seinem Segway durch die Anlage und sieht als Pächter und Bademeister nach dem Rechten. Die Familie Hasic betreibt schon seit neun Jahren die Anlage.

„Und das machen sie mit höchster Sorgfalt. Wir fühlen uns hier wohl“, resümiert die Stammgästin Hofbauer. Für sie und die Stammrunde ist das Bad weit entfernt von „desolat“: „Andere fliegen in den Urlaub, ich besuche das Stadtbad.“