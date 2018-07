„146 Mal hat die Angeklagte in die Kassa gegriffen“, sagt der Staatsanwalt in einem Prozess gegen eine 56-Jährige aus Pöchlarn. Als Kassierin soll sie in einem Baumarkt zugelangt und 15.000 Euro in die eigene Tasche gesteckt haben. Gewerbsmäßigen Diebstahl und Urkundenfälschung gibt sie vorm Strafrichter nicht zu.

Ob die Angeklagte Warenretourscheine gefälscht und Retourgeld eingesackt hat? „14 Jahre lang war sie zu vollster Zufriedenheit beschäftigt, kurz vor der Pension wurde sie aus heiterem Himmel entlassen“, meint die Verteidigerin der 56-Jährigen. Und die Rechtsanwältin weiters: „Jede Retourware wurde gegengezeichnet, es wurde kontrolliert, es gibt keine Videoüberwachung, die belastet, und auch keine Zeugen.“

Zu diversioneller Erledigung bei Verantwortungsübernahme rät der Richter der bislang unbescholtenen Angeklagten. „Die Ausgangslage spricht gegen Sie und das Beweisverfahren wird ausufern. Ich muss ein Buchsachverständigengutachten einholen lassen und ein grafologisches. Das zahlen Sie im Falle einer Verurteilung. Da kommt dann eine Kostenlawine auf Sie zu, die Sie finanziell ruiniert“, gibt der Richter zu bedenken.

Dem Diversionsangebot stimmt die Pöchlarnerin zu. 180 Stunden gemeinnützige Leistung muss sie erbringen und 7.500 Euro Tatfolgenausgleich bezahlen, dann kann das Verfahren gegen sie eingestellt werden. Die Anklagebehörde gibt dazu keine Erklärung ab.