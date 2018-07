Sie verursachte Streit, sie sorgte für Spott, sie wurde versteckt und jetzt ist sie Geschichte: Die „Klagemauer“ zwischen Kommunalzentrum und dem „K.u.K. Stadtkaffee“ ist ein für alle Mal aus dem Pöchlarner Stadtbild verschwunden.

„Das positive Feedback tut so gut“, zeigt sich Klaus-Dieter Müller, Lebensgefährte der Lokalbesitzerin Sabine Metzl, erleichtert. Kein Wunder: Bis die völlig heruntergekommene Mauer verputzt und neu gestrichen wurde, vergingen vier Jahre. Der Schandfleck kam bei den Bauarbeiten für das Kommunalzentrum erstmals zum Vorschein – und in den Besitz von Kaffeehaus-Betreiberin Sabine Metzl und ihrem Lebensgefährten. Debatten mit Ex-Bürgermeister Alfred Bergner zogen die Sanierung in die Länge. Mit dem amtierenden VP-Stadtchef Franz Heisler schien 2015 ein Ende in Sicht, doch es dauerte noch weitere drei Jahre.

„Die ‚Klagemauer‘ hatte immer einen Beigeschmack. Wir konnten ja auch nichts dafür, dass sie damals teilweise abgetragen wurde“, erklärt Müller. Das liegt jetzt in der Vergangenheit, denn die Fassade erstrahlt buchstäblich in neuem Glanz – vor allem in der Nacht. „Die LED-Konstellation an den Konturen der Wand ist ein richtiger Eye-Catcher“, strahlt Müller. Allerdings wirft ein Gerücht Schatten auf die abgeschlossene Sanierung der Mauer. „Böse Zungen behaupten, wir hätten die Arbeiten nur so lange hinausgezögert, damit die Gemeinde die Kosten übernimmt“, ärgert er sich, „die knapp 150.000 Euro haben wir selbst gestemmt.“

Metzl und Müller wollen das Verschwinden feiern und laden am Samstag, 14. Juli, um 19 Uhr zum „Klagemauer Opening“.