Vergangenen Freitag war es endlich soweit: ein Live-Konzert ging in der Nibelungenstadt über die Bühne! Das Programm „Back to life“ des Vereins „Echtkultur“ startete fulminant mit den „Akustixxx“ im Pöchlarner im Wiewerk Creative Studio in der Donaugasse.

„Auffallend war die extrem gute Laune – sowohl auf und vor der Bühne“, zieht Susanne Falk vom Verein zufrieden Bilanz. Es war ein gelungener Kulturauftakt der Veranstaltungsreihe, wie sie erläutert: „Die Stimmung war Wahnsinn und das Konzert gut besucht. Man konnte spüren, wie gut es allen tat, wieder Live-Musik zu erleben.“

Nächster Act: Pöchlarner Künstlerin Nina Zissler

Falk freut sich besonders, dass einige Konzertbesucher sich „proakiv“ bei den Veranstaltern für ihre Kultur-Initiative bedankt haben: „Und sie haben auch gleich für die nachfolgenden Konzerte Karten gebucht. Das freut uns sehr!“ Als nächstes steht für die Pöchlarnerin Nina Zissler ein „Heimspiel“ im Wiewerk an. Die Künstlerin, die an der Musikschule Herzogenburg unterrichtet, wird ihr Programm „Männerlieder und Frauensachen“ zum Besten geben.