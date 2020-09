„Endlich können wir wieder veranstalten! Kunst ist wie a Bissen Brot!“ – die Freude bei Vorstandsmitglied Ferdinand Rabl ist unverkennbar groß. Auch wenn es noch ein wenig dauert, bis im Rathauskeller wieder Filme über die Leinwand flimmern oder Künstler auf der Bühne stehen: Mit Oktober kehrt die Kultur nach Pöchlarn zurück.

Das Team der Kultur.Werk.Stadt im Rathauskeller präsentiert nach der Corona-flaute einen abwechslungsreichen Spielplan (siehe Programmauszug). Der Virus bringt aber auch für die Besucher der Kulturstätte Veränderung: Die Sitzordnung im Keller ergibt mit der Abstandsregelung 40-45 Sitzplätze. „Die Karten müssen deswegen unbedingt im Vorfeld gekaut oder reserviert werden, um einen Stau zu vermeiden“, informiert Rabl. Kinokarten können auch an der Abendkassa erworben werden. Beim Eintritt und Ausgang, an der Kassa, in der Garderobe und an der Bar gilt Masken- und Abstandspflicht.