Lokalaugenschein bei DPD-Tour mit E-Auto: „Ein bisschen wie ein UFO“

„Guten Morgen!“ Freitagmorgen, kurz nach sieben Uhr, Wolfgang Panagl ist gut gelaunt. Draußen dämmert der Sonnenaufgang noch ein wenig vor sich hin, drinnen ist alles schon auf Hochbetrieb. Das muss auch so sein im Pöchlarner DPD-Depot – schließlich warten haufenweise Pakete darauf, ausgeliefert zu werden. Pro Tag werden bis zu 25.000 Pakete in die 97 Fahrzeuge geladen, 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Panagl ist einer von ihnen.

Der 34-Jährige aus Steinakirchen ist seit rund zehn Jahren Fahrer bei DPD. Um mehr Zeit für seinen Sohn zu haben, war der gelernte Tischler damals auf der Suche nach einem Job mit mehr Flexibilität. Seit gut einem Jahr beliefert er Kundinnen und Kunden im Raum Pöchlarn. „Das Stadtgebiet von Pöchlarn sowie Ornding, Golling, Krummnußbaum und Matzleinsdorf gehören zu meiner Tour“, erzählt er. Seit Kurzem bestreitet er diese mit einem neuen fahrbaren Untersatz: Zwei E-Fahrzeuge verstärken die DPD-Flotte, in einem nimmt Panagl Platz. „Vorher hatte ich einen Verbrenner mit Schaltung, jetzt ein E-Auto mit Automatik“, sagt der 34-Jährige, als er mit Schwung die Fahrertür schließt.

200 Pakete stapeln sich im E-Lieferwagen

Knapp 200 Pakete befinden sich an jenem Freitag im Lieferwagen. Rund 80 Kilometer legt Panagl jeden Tag zurück, gar kein Problem für die Reichweite, sagt er. Aufgeladen wird das Auto an den Ladestationen beim Depot. Er habe sich schon an den neuen Wagen gewöhnt. „Ich finde ihn super. Und es ist irre, wie leise er ist! Man fühlt sich anfangs ein bisschen wie in einem UFO“, sagt er lachend. Und es stimmt, der Punkt mit der Lautstärke: keine Motorengeräusche, sondern nur ein leises Gitarrenriff aus dem Radio. Panagl ist schließlich Rockmusik-Fan. Da das Auto so leise ist, betätige er nun öfter die Hupe, um Passantinnen und Passanten sicherheitshalber auf sich aufmerksam zu machen.

Ende November locken Black-Friday-Angebote und auch das Weihnachtsshopping startet – demnach stapeln sich in dieser Jahreszeit auch noch mehr Pakete als sonst schon im Depot. Panagl sieht es entspannt: „Das ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung. Und wenn einem Kinder die Tür aufmachen und wissen, dass da gerade ihr Geburtstagsgeschenk kommt – oder wenn erleichterte Eltern froh sind, dass das Weihnachtsgeschenk für die Kleinen noch rechtzeitig angekommen ist, ist das doch schön.“ Deshalb arbeite Panagl auch nach wie vor gerne als Fahrer: wegen den freundlichen Gesichtern. Und dem Umstand, dass er bei der Arbeit auch an die frische Luft kommt.

