Egal ob Melk, Ybbs oder Pöchlarn: In den Städten des Bezirks kämpft man gegen das Altstadtsterben an. Und zwar zunehmend mit professioneller Unterstützung: SP-Bürgermeister Alois Schroll etwa holte die Stadtentwicklungs-Koryphäe Thomas Egger nach Ybbs. Auch in Melk erhofft sich SP-Stadtparteichef Jürgen Eder rund um die Vermarktung der Melker Innenstadt Unterstützung von einem Profi (die NÖN berichtete). Diese Idee verfolgt nun auch Pöchlarn.

„Wir werden ebenso einen Professionisten zur Vermarktung der Geschäftslokale und der Betriebsgrundstücke in Pöchlarn zurate ziehen“, kündigt Herta Potapow-Kittenberger an. Die Stadtmarketing-Obfrau ist die Leiterin des Arbeitskreises, der sich im Zuge des Stadterneuerungsprozesses mit der Zentrumsentwicklung der Nibelungenstadt beschäftigt. „Es ist noch zu früh, konkrete Projekte zu nennen“, erzählt sie, „aber das Interesse war groß, die Entwicklung der Stadt ist den Pöchlarnern ein Anliegen. “

Wie die NÖN vergangene Woche berichtete, ist auch die Belebung der Donaulände ein Punkt der Stadterneuerung. Bei der letztwöchigen Online-Umfrage konnten User abstimmen, was ihnen auf der Pöchlarner „Lände“ fehlt. 43,4 Prozent und damit die Mehrheit der Teilnehmer wünschen sich mehr Sitzgelegenheiten bei der Schiffsanlegestelle. Auf eine schwimmende Bühne auf der Donau hoffen 25,3 Prozent. 13,3 Prozent unterstützen die Idee, ein Parkdeck zu errichten. Einen kreativen Themenweg entlang der Donaulände fänden 18,1 Prozent der User gut.