Als die Mitarbeiter der Tierarztpraxis von Andrea Mergl in der Vorwoche den Müll in den Containern beim Hintereingang entsorgten, staunten sie nicht schlecht: Da stand ein Karton, eingehüllt in einem Plastik-Sackerl. Und darin: zwei kleine, quiekende Meerschweinchen.

„Das ist jetzt schon das zweite Mal passiert“, schüttelt Mergl den Kopf. Bereits Anfang des Jahres setzte jemand einfach seine Meerschweinchen bei der Tierärztin aus. „Wir sind aber keine Sammelstelle. Unser Ziel ist es, dass die Tiere möglichst glücklich und gesund nach Hause kommen“, möchte Mergl klarstellen.

Neues Zuhause gefunden

Dass jemand seine Haustiere einfach am Wegesrand abstellt, ist für die Veterinär-Medizinerin absolut unverständlich. „Wenn man sich – aus welchen Gründen auch immer von einem oder mehreren Tieren trennen muss, stehen wir natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite, eine passende Lösung zu finden“, verweist Mergl auf das schwarze Brett, das in ihrer Praxis zur Tiervermittlung dient.

Für die ausgesetzten Meerschweinchen gibt es jedenfalls schon ein Happy End: Durch den Facebook-Aufruf der Tierärztin fanden die beiden ein neues Zuhause.