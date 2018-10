Verliebt war der Musiker Gerhart Banco schon länger. Richtig gefunkt hat es aber erst mit Anfang 20. Die Rede ist von der Musik: Denn die ist schon seit seiner Kindheit in Wien ein Teil von Bancos Leben.

Über 460 Stücke komponiert

Der 92-Jährige ist weit über die Bezirksgrenzen als Ausnahmetalent bekannt. Vor Jahren wurde er in Pöchlarn sesshaft und überzeugt immer wieder, dass er auch mit über 90 noch alle Töne trifft. Banco spielt fünfzehn Instrumente – und hat über 460 Stücke selbst komponiert. „Ich hab‘ einfach Talent dafür, mir fällt immer etwas Neues ein“, schmunzelt er.

Uraufführung seiner Messe in Oberösterreich

Sein erstes Stück schrieb der begnadete Musiker mit 21 Jahren. Trotz seines hohen Alters gibt es für den pensionierten Lehrer, der in Pöchlarn unterrichtete, nach wie vor kein schöneres Hobby. „Bis auf den Rücken bin ich ja noch ziemlich fit. Komponieren kann man ja auch im Sitzen“, ist Banco überzeugt. Unter den vielen Werken hat der Wahl-Pöchlarner auch eine Messe für Papst Franziskus geschrieben. Im Vatikan wird sie zwar nicht aufgeführt – aber dafür in Oberösterreich. „Im Oktober wird sie in Linz uraufgeführt. Ich freue mich wahnsinnig und werde dabei sein“, kann es Banco kaum erwarten.