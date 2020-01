Unter den Verletzten befand sich auch der Nöchlinger Bauernbund-Präsident Georg Strasser, der von einem Termin nach Hause unterwegs war. Strasser befindet sich aktuell im Landesklinikum Amstetten um sich von seinen Verletzungen zu erholen.

Heli im Einsatz Mehrere Verletzte nach Crash auf A1

„Ich hatte ein Riesenglück, dass es so glimpflich ausgegangen ist“, erzählt Strasser. Sein Chauffeur wollte einem stehenden Auto ausweichen und krachte dabei in ein anderes Fahrzeug. Strassers Chauffeur konnte noch am Mittwochvormittag das Krankenhaus Amstetten verlassen. Der Nöchlinger Nationalratsabgeordnete und Bauernbund-Präsident erlitt beim Umfall schwere Prellungen. „Laut Ärzten werden die ersten Wochen mühsam werden, an lange Autofahren ist dabei nicht zu denken“, merkt man Strasser angesichts der Umstände die Erleichterung aber an.