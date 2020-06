Lange ist er her, der letzte Konzertbesuch. Die Coronakrise sorgt dafür, dass die Boxen stumm und die Bühnen dunkel bleiben: An Live-Musik ist derzeit nicht zu denken.

Das ist Christian und Susanne Falk vom Pöchlarner Wiewerk ein Dorn im Auge – deshalb gründeten sie den Verein „Echt Kultur“ und stellten ein Online-Festival auf die Beine. Kurz zusammengefasst: Musiker spielen live, online gibt es die Konzerte dann zu sehen. „Wir wollen mit diesem Projekt zur Rettung der Live-Kulturszene beitragen. Es gibt unglaublich viele tolle und leidenschaftliche Künstler – das muss man zeigen“, erklärt Falk die Hintergrundidee.

Obwohl es für den „Festivalbesucher“ so einfach geht – unter echtkultur.at das gewünschte Konzert anklicken und ansehen sowie -hören –, einfach haben es sich die Falks ganz und gar nicht gemacht. „Wir wollen die Leute ja weiterhin berühren. Aber wie kriegt man den ‚Ganslhautmoment‘, wenn alles virtuell ist?“, erläutert sie die Grundfragestellung. Die Antwort der Vereinsgründer: Keine Coverbands, keine simplen Livestreams via Handyaufnahme.

„Wir haben Musiker und Bands gesucht, die selber Texte schreiben – und zwar aus allen Genres. Diese filmen wir in einer Qualität, wie sie es verdient haben“, betont Falk. In der Wiewerk-Halle wird gespielt, vier Kameras nehmen die Darbietung nach Feinabstimmung mit Licht- und Tontechnik auf. Vier Konzerte sind mittlerweile schon online abrufbar, weitere folgen.

Eine „Bezahlschranke“ gibt es bei „Echt Kultur“ nicht – allerdings appelliert Falk an Unterstützung via Crowdfunding. „Damit können alle Beteiligten fair bezahlt werden, von den Musikern über die Techniker, einfach alle Menschen hinter der Bühne. Derzeit arbeiten wir alle ohne Entgelt an diesem Projekt“, gibt sie zu bedenken.