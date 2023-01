Oskar-Kokoschka-Dokumentation feiert 50. Jubiläum

In der Nibelungenstadt wird an einem besonderen „Geburtstagsgeschenk“ gearbeitet. Dieses Jahr feiert die Oskar-Kokoschka-Dokumentation ihr 50. Jubiläum. Die Vorbereitungen für das Jubiläum samt der neuen Ausstellung laufen, ein anderes Projekt hingegen geriet zuletzt ins Stocken. Die Renovierung des Hauses, in dem der berühmte Künstler Oskar Kokoschka geboren worden ist, wurde angesichts des Jubiläums ins Auge gefasst. Die schwierige finanzielle Situation sorgt in dieser Causa für Fragezeichen. An den großen Plänen für das Dokumentationszentrum hält ÖVP-Stadtchefin Barbara Kainz aber fest. Das Ziel soll erreicht werden, allerdings in kleinen Schritten.

„Wir haben das Projekt bis zum Jahr 2026 ausgedehnt. Wir befinden uns in einer schwierigen Zeit, aber wir wollen hier trotzdem aktiv werden“, sagt sie. Erste Arbeiten – Details darüber, was genau in Angriff genommen wird, gibt es noch nicht – sollen jedenfalls noch dieses Jahr starten.

Es sei laut Kainz „unseriös“, jetzt schon über Zahlen zu sprechen. 2022 wurden für die Renovierung bereits 250.000 Euro veranschlagt, diese Summe ist aber „zurückgestellt“ worden. Im Voranschlag 2023 finden sich für das OK-Haus 100.000 Euro. „Wir starten jetzt sozusagen neu“, sagt sie. Bei diesem neuen Anlauf hofft man in Pöchlarn zudem auf internationale Unterstützung.

In Kooperation mit dem Egon Schiele Art Centrum in Krumau in Tschechien will Pöchlarn zum INTERREG-Projekt werden. Mithilfe der Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds ließen sich verschiedene Projekte umsetzen – so etwa auch die Renovierung, zumindest in Teilen. ÖVP-Kulturstadträtin Jasmin Fuchs blickt der Projekteinreichung angesichts der „guten Gespräche“ mit dem tschechischen Partner-Kulturbetrieb optimistisch entgegen. „Wenn wir den Zuschlag bekommen würden, wäre das hervorragend. Wir haben mit dem Kokoschka-Haus einen wahren Schatz in Pöchlarn, der mit Schiele und Klimt auf einer Stufe stehen sollte“, betont die Stadträtin.

