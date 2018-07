„Ich verstehe das nicht. In Melk gibt es zwei Bahnsteige, in Pöchlarn fünf. Aber Hauptsache, in der Bezirkshauptstadt wurde ein zweiter Ticketautomat installiert“, macht eine Pendlerin aus Pöchlarn ihrem Unmut Luft.

Seit Ende Juni sorgt der neue Automat am zweiten Gleis für weniger Pendler-Stress in Melk. Und genau das wünscht sich auch die Pöchlarnerin: „Wenn ich in der Park&Ride-Anlage parke und zum einzigen Automaten in die Halle am anderen Ende des Bahnhofs renne, wo bereits eine Schlange zum Ticketkauf ansteht, kann ich schon mit dem späteren Zug rechnen.“

ÖBB: „Wir evaluieren regelmäßig"

Dass Pöchlarn mit einem weiteren Automaten entlastet wird, ist allerdings unrealistisch. „Wir evaluieren regelmäßig, ob alle Haltestellen entsprechend ihrer Frequentierung mit ausreichend Ticketautomaten ausgestattet sind. Derzeit ist ein zusätzlicher Automaten in Pöchlarn nicht erforderlich“, informiert ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner im NÖN-Gespräch.