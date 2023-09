Pöchlarn Pkw crasht auf der A1 in die Leitschiene

Das Fahrzeug wurde beim Crash in die Leitschiene schwer beschädigt. Die Lenkerin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Doku NÖ

A us noch unklarer Ursache verlor eine Lenkerin auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg bei der Abfahrt Pöchlarn die Kontrolle über ihren Pkw und crashte in eine Leitschiene.