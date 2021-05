In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Pöchlarn zu einem Vandalen-Akt der besonderen Art: Zwei Autos wurden stark beschädigt, unter anderem wurden bei beiden Pkws die Reifen aufgestochen und bei einem Fahrzeug sogar die Außenspiegel abgerissen und entwendet. Bei den Autos handelt es sich um die beiden Fahrzeuge der Familie Hasic, die in Pöchlarn das Café Intakt betreibt. "Ich habe wirklich keine Ahnung, wer so etwas macht. Ich habe nicht einmal einen Verdacht", sagt Niko Hasic gegenüber der NÖN. Hasic meldete den Vorfall bei der Polizei, die Beamten ermitteln jetzt.

