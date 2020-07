Der letzte NÖN-Lokalaugenschein ist ein halbes Jahr her – der Unmut bei den Mietern des Gemeindewohnhauses Auweg 4 ist allerdings unverändert.

„Bis auf die Brandschutztüren ist hier nichts passiert“, schüttelt Patrick Gschwandner den Kopf. Nach wie vor stören sich die Bewohner, wie etwa die Familie Gschwandner oder die Familie Fischer, an den rissigen Wänden in Garage und Stiegenhaus, den stinkenden Abflüssen und dem Schimmel in den Wohnräumlichkeiten.

"Bekommen keine Auskunft"

Dabei hieß es vonseiten der Stadtgemeinde nach dem ersten NÖN-Bericht zum Zustand des Pöchlarner Gemeindebaus, dass die Anlage 2020 saniert wird. „Wir haben jetzt einen Rechtsanwalt zurate gezogen. Von der Gemeinde und der Hausverwaltung werden wir immer nur abgewimmelt“, erläutert Patrick Gschwandner. „Es fand auch bis dato nie die versprochene Hausversammlung statt. Wir bekommen einfach keine Auskunft, wie es jetzt weitergeht“, stimmt Thomas Fischer in die Kritik mit ein.

Konfrontiert mit den neuerlichen Vorwürfen verweist VP-Stadtchef Franz Heisler auf einen Termin diese Woche: „Ein Sachverständiger kommt vorbei. Wir sind noch am Evaluieren, wie man die Sanierung bestmöglich umsetzen kann.“ Dass „nichts passiert“ sei, will der Bürgermeister so nicht stehen lassen. „So ein Projekt geht halt nicht auf Knopfdruck. Es ist in Arbeit – und Corona kam uns leider auch dazwischen“, argumentiert Heisler.

Kommt im Dezember eine Mieterhöhung?

Neben den Sanierungssorgen stehe zudem laut den Mietern ab Dezember auch eine Mieterhöhung im Raum. „Die Wohnbauförderung läuft aus, angeblich müssen wir jetzt rund 460 Euro mehr zahlen. Uns wurde gesagt, dass die Stadtgemeinde dies neu beantragen hätte müssen“, informiert Sabrina Gschwandner. Davon erfuhr der Stadtchef erstmals von der NÖN – mit wenig Verständnis.

„Warum fragt man nicht direkt bei der Gemeinde nach? Das höre ich zum ersten Mal. Auch ich möchte das geklärt wissen.“ Eine NÖN-Anfrage zur möglichen Mieterhöhung blieb von der zuständigen Stelle des Landes NÖ bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet. Vonseiten der Hausverwaltung informiert Katharina Granitzer, Geschäftsführerin der HV Immobilienverwaltung GmbH, dass sie nicht befugt sei, Auskunft über die Sanierung zu geben. Grundsätzlich hält sie aber daran fest, dass einiges an „Vorarbeit“ vor einer Sanierung geleistet werden müsse und die Mieter auch dahingehend informiert werden.