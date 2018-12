Steigende Tourismuszahlen zeigen, dass der Bedarf an Betten im Bezirk Melk wächst – und damit auch das Angebot an Hotels, Motels und Pensionen. Wer seinen Urlaub im Bezirk online bucht, landet allerdings mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei einem bestimmten Hotel: Kein anderer Betrieb in der Region ist auf Buchungsportalen so stark vertreten wie das Hotel Moser-Reiter in Pöchlarn.

Zum Vergleich: Rund 280 Bewertungen schrieben Gäste des Hotels Schachner in Maria Taferl auf booking.com, der Melker Rathauskeller zählt knapp 860 – mit über 1.680 Berichten ist das Hotel Moser-Reiter der absolute Platzhirsch. Der Trend zum Urlaub per Mausklick ist aber, so Inhaberin Monika Reiter, Fluch und Segen. Von der Reichweite profitiert der Betrieb, doch Negativmeldungen sind ein Problem. „Keine Frage, dass einmal etwas schief gehen kann – aber gegen rufschädigende Kommentare ist man machtlos."