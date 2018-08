Ein verwilderter Garten rund um ein unbewohntes Haus in der Regensburgerstraße ist das Zuhause von herrenlosen Katzen. Um die kümmern sich seit Jahren einige Nachbarinnen. „Wir sorgen dafür, dass immer etwas zu essen da ist. Den Futterplatz gibt es einfach schon immer. Bis jetzt hat das auch niemanden gestört“, erzählt Helga Aigner. Doch seit Kurzem werden ihnen dabei immer wieder Steine in den Weg gelegt.

Zweimal pro Tag werden die Streuner von Anrainern gefüttert. | Anna Faltner

„Schon mehrmals wurden Futter und Behälter gestohlen. Wir mussten den Futterplatz deshalb zweimal verlegen“, erzählt Aigner. Begonnen haben diese Querschüsse Ende Juni. Die Tierfreundin geht von einem Racheakt einer Nachbarsfamilie aus. „Bei der Wohnbaugesellschaft hat diese Familie bereits eine Beschwerde eingereicht, dass die Katzen in die Wohnung kommen und dort ihre Notdurft erledigen. Das stimmt nicht und ist reine Bosheit“, ärgert sie sich.

Denn die Katzen seien so scheu, dass sie ihren Garten nie verlassen. Und das ist auch das Problem. „Sie lassen sich nicht einfangen. Damit es nicht so ausartet wie in Ybbs, müssten sie erst eingefangen und dann kastriert werden“, berichtet Aigner. Das würde die Pöchlarner Tierärztin Andrea Mergl übernehmen.

Auch VP-Bürgermeister Franz Heisler verspricht: „Ich bin definitiv an einer Lösung des Problems interessiert und werde einen Jäger kontaktieren.“ In erster Linie denkt er dabei an Lebendfallen, um die Tiere einzufangen. „Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Wir sind noch am Eruieren eines Plans.“

Warum jemand das Futter der Streuner stiehlt, kann sich Heisler nicht erklären: „Daran sieht man, dass es nicht nur Katzenfreunde gibt. Aber ich weiß auch nicht, was zwischen den Nachbarn im Hintergrund läuft.“