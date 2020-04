Ein mulmiges Gefühl machte sich breit, als sie sich vergangenen Samstag auf den Weg nach Pöchlarn machte. Schließlich hatte sie bisher immer nur von dieser Aktion gehört oder gelesen, sie noch nie in Anspruch genommen. Doch die Hemmschwelle war nicht so groß wie die Sorge um die Familie: Der Job in der Gastronomie der dreifachen Mutter war von heute auf morgen aufgrund der Coronakrise weg. Die Ausgaben und die Bedürfnisse ihrer Kinder bleiben aber – ganz egal, ob Coronakrise oder nicht.

„Niemand sollte Hemmungen haben, sich Hilfe zu holen. Es kann jeden treffen. Wozu gibt es denn die Team Österreich Tafel“, betont Maria Kaiser aus Ornding (Pöchlarn). Seit 2011 versorgt sie mit ihrem Team einkommensschwache Menschen mit Lebensmitteln. Diese werden von Supermärkten abgeholt und vor der Mülltonne gerettet: Produkte, die kurz vor oder nach dem Ablaufdatum stehen, werden kostenlos angeboten.

Mitte März musste Kaiser aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen das Pöchlarner Volkshaus an den Samstagen geschlossen lassen. In der Vorwoche wurde der Tafel-Betrieb wieder gestartet. Wenn auch mit gewissen Vorkehrungen.

„Normalerweise gehen die Leute selbst durch die Reihen und packen mit unseren Helfern die Lebensmittel ein. Jetzt stellen sie sich mit Sicherheitsabstand, Masken und Handschuhen bei den Fenstern an, registrieren sich und geben ihre ‚Bestellung‘ an uns weiter“, berichtet Kaiser. Über ein zweites Fenster werden die gefüllten Schachteln gereicht.

Über 60 Personen besuchten an diesem Samstag die Tafel. „Das waren weniger als sonst, aber viele neue Gesichter“, erzählt Kaiser. Wie etwa die dreifache Mutter. „Sie war so froh, dass sie Unterstützung bekommen hat. Wir freuen uns, wenn wir helfen können“.