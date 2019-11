Anstatt der erlaubten 3.500 Kilo brachte das Fahrzeug nach Polizeiangaben vom Freitag rund 7.000 Kilo auf die Waage. Lenker und Zulassungsbesitzer werden der Bezirkshauptmannschaft Melk angezeigt.

Angehalten wurde das in Richtung Wien unterwegs gewesene Kfz am Mittwochvormittag. Bei der Kontrolle wurde neben dem erhöhten zulässigen Gesamtgewicht festgestellt, dass die erlaubte Last der zweiten Achse von 2.350 Kilo um 75,81 Prozent überschritten war.