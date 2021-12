Ursula Strauß als Maria Theresia

NÖN: Frau Strauss, wie fühltes sich an, in die Rolle einer der prägendsten Figuren derösterreichischen Monarchie, Maria Theresia, zu schlüpfen?

Ursula Strauss: Eine der mächtigsten Frauen zu spielen, die ein riesiges Imperium anführte, ist eine so aufregende Möglichkeit, dass ich nicht zweimal überlegen musste. Maria Theresia ist ein Vorbild auf so vielen Ebenen: Sie ist die „Mutter der Nation“ und steht für Stärke und Macht. Als amtierende Königin erfand sie das öffentliche Schulsystem. Wie groß diese Veränderung war und bis heute ist, bedarf keiner weiteren Erklärung. Auch privat war sie wegweisend und weitsichtig. Es war eine Ehre, sie spielen zu dürfen.

Wie liefen die Dreharbeiten?

Strauss: Wir haben an mehreren Orten in der Tschechei gedreht. Ich habe das Land und die freundlichen Menschen durch die fantastischen Kollegen in der Drehzeit viel besser kennengelernt und erlebt. In diesem schönen Land zu arbeiten, habe ich sehr genossen. Irgendwie habe ich mich sehr zu Hause gefühlt.

Die gefeierte, mehrteilige Verfilmung vom Regisseur Robert Dornhelm punktet nicht nur durch Inhalt und Dialog, sondern ist auch was für’s Auge. Die Kulissen sind pracht- und prunkvoll, die Kostüme ebenso. Wie lange saßen Sie in der Maske, um Maria Theresia „zu werden“?

Strauss: Sehr, sehr, sehr lange… (lacht)

Ist es nicht furchtbar anstrengend, in den schweren Kleidern zu schauspielern?

Strauss: Es war toll und anstrengend zugleich: Die Kleider und die Perücken halfen sehr, einen so majestätischen Charakter zu spielen, und hielten mich in Form, nicht in meine normalen Atem- und Bewegungsmuster zu fallen. So war das Spielen einfacher, aber es ist schon ein unglaublich anstrengendes Training, den ganzen Tag diese wirklich schweren Kleider zu tragen. Aber wenn dann so ein Film entsteht, dann ist alles danach schnell vergessen.

Was war für Sie die größteHerausforderung in der Rolle der Erzherzogin?

Strauss: Sie war keine Person, die leicht aufgibt. Sie ging durch dunkle Zeiten, aber sie drängte und zog sich immer wieder aus dieser Traurigkeit und Dunkelheit heraus. Sie wusste, dass es im Leben nicht nur um sie geht. Viele Menschen verließen sich auf sie. Sie hielt ihren Kopf hoch, egal was ihr ins Leben lief. Ich fand es besonders inspirierend, mich auf die Gedanken eines menschlichen Herbstes einzulassen: Nach einem reichen Leben bereitet sie sich darauf vor, die Blätter ihres Lebens abzugeben, während sie Joseph auf seine große Aufgabe vorbereitet, das Reich nach ihrem Tod zu führen. Neben ihren öffentlichen Verpflichtungen versucht sie zudem, den Verlust ihrer Kinder und natürlich ihres geliebten Mannes Franz Stephan zu verkraften.

Welche Projekte stehen für Sie in der nächsten Zeit an? Corona sorgt ja leider nach wie vor für Herausforderungen in der Kultur- und Film-Branche.

Strauss: Ich drehe gerade in Belgien und Deutschland. Mehr darf ich noch nicht verraten. Und sobald man uns wieder lässt, treten Ernst Molden und ich noch mit unserer musikalischen Zusammenarbeit „Wüdnis“ wieder auf.