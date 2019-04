2018 fiel die „Klagemauer“ am „K.u.K. Stadtkaffee“, dieses Jahr soll auch die zweite, wenig ansehnliche Mauer innerhalb der Innenstadt verschwinden. Diese befindet sich an einem Gebäude am Kirchenplatz, in dem eine Bäckerei-Filiale des Loosdorfer Unternehmens Schwinn eingemietet ist. Wie die NÖN berichtete, entsteht hier eine Wohnhausanlage, ebenerdig bleibt die Bäckerei erhalten. Wann allerdings gestartet – und somit dem Schandfleck der Garaus gemacht wird –, ist fraglich. Das Frühjahr als zeitliche Angabe des Baustarts, wie vergangenen Sommer festgelegt, erscheint jetzt nämlich als ein sehr dehnbarer Begriff.

Aber der Reihe nach. Überlegungen zur Neugestaltung der Lücke zwischen den Gebäuden samt „Klagemauer“ und der Verbindungsbrücke zur Donaulände gibt es schließlich schon seit vielen Jahren. Genauer gesagt seit 2014, wie Alfred Graf von der Gedesag weiß: „Seither gibt es Bemühungen, die Baulücke zu schließen. Nach langwierigen Verhandlungen ist es der Stadtgemeinde auch gelungen, das Nachbarhaus zu erwerben.“ Somit bekam die Gedesag per Baurechtsvertrag vom Oktober 2018 das Gesamtareal zur Nutzung übertragen. Bis auf die rechtliche Klärung über den Verbleib der sogenannten „Wassergassenstiege“ steht der – bereits eingebrachte – Antrag zum teilweisen Abbruch samt Aus- und Umbau des Gebäudes also.

Vonwald ... und so könnte das Ergebnis aussehen. 14 Wohnungen, unterhalb die Bäckerei. Schaubild.

Wären da nur nicht die Unstimmigkeiten mit dem Mieter: Laut Graf scheitert es seit nunmehr vier Jahren an den Verhandlungen mit der Bäckerei. „Leider wird sich der Baubeginn noch weiter verzögern, da trotz intensivster Bemühungen bis dato keine Einigung zur vorübergehenden Absiedelung der Bäckereifiliale während der Bauzeit zustande kam.“ Ein Ersatzlokal am Kirchenplatz ist nicht verfügbar, daher müsste die Schwinn-Filiale provisorisch in einen Container ziehen.

Für Graf steht jetzt das gesamte Projekt auf der Kippe – denn die Anforderungen der Mieterin „weichen stark von den vertretbaren Möglichkeiten“ ab. „Die daraus resultierenden Mehrkosten für künftige Mieter sind nicht zumutbar. Darüber wird allenfalls gerichtlich entschieden werden müssen, wenn nicht doch noch eine Einigung gelingt“, argumentiert Graf.

Auf NÖN-Anfrage gab es vonseiten der Bäckerei Schwinn und ihrer Rechtsvertretung keine Stellungnahme.