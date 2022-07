Familienzusammenkunft nach 66 Jahren

Werbung

Es war ein Sonntagvormittag im November des Vorjahres. Gerhard Maller war gerade auf dem Weg zum Frühschoppen, als sein Handy klingelte. „Meine Tochter war dran, sie sagte, ich solle heimkommen. Meine Schwester ist da“, erinnert sich der Pöchlarner zurück. Also kehrte er um. Es war aber nicht eine seiner beiden Schwestern, die da bei ihm zuhause saß. Es war Marina Mello aus Deutschland. Seine Halbschwester, von der er bis zu jenem Novembertag keine Ahnung hatte. „Ich dachte immer, dass ich der Älteste von uns Geschwistern bin. So kann man sich irren“, erzählt er lachend.

Marina Mellos Mutter hatte nie über ihren Vater gesprochen. Im Vorjahr machte sich die 78-Jährige, die zeit ihres Lebens dachte, Einzelkind zu sein, auf die Suche nach Spuren ihres Vaters. Dieser verstarb zwar 1995, doch Internetrecherchen brachten sie auf die Mineralwasser-Abfüllanlage in Ybbs, die Gerhard Maller 1984 vom Vater Ferdinand übernahm. Kurzum machte sie sich auf den Weg nach Pöchlarn. In der Nibelungenstadt stellte sich schließlich heraus, dass die Deutsche in Österreich eine große Familie – insgesamt vier Halbgeschwister – hat. „Das war schon eine ordentliche Überraschung, für alle von uns“, sagt Maller.

„Es hat irgendwie so richtig gefunkt“

Fremd war Mello Maller aber nicht. „Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden – alle Geschwister. Es hat irgendwie so richtig gefunkt“, beschreibt der Pöchlarner die doch ungewöhnliche Familienzusammenkunft. Seither stehen die Geschwister mit der Halbschwester aus dem Nachbarland in regelmäßigen Kontakt. „Im April haben wir Marina in Hamburg besucht. Dieses Wochenende war sie wiederum bei uns, sie legte die gesamte Strecke in ihrem Oldtimer-Mercedes zurück“, erzählt Maller. Gemeinsam besuchten sie das internationale Auto-Union-DKW-Treffen in Ybbs. Mittlerweile ist Mello wieder weg, aber das nächste Wiedersehen ist schon geplant: „Marina feiert nächstes Jahr ihren 80. Geburtstag, der wird in Hamburg gefeiert!“

